En Suisse: Une voiture manque d'écraser son chien, il la retrouve et met le feu

Une altercation entre Paul*, un automobiliste, et Jean*, qui promenait ses chiens en rase campagne, avait dégénéré, en avril 2021 près de Lovatens, en Suisse. Jean avait incendié la voiture de Paul la nuit suivante. Mardi, il a été jugé coupable d’incendie intentionnel et a écopé de 24 mois de peine privative de liberté avec sursis. Selon qu’il s’adressait aux enquêteurs, au Ministère public ou à la cour, Jean a changé ses versions. Le seul fait qui semble être certain est que ce Français, qui travaille et habite en Suisse depuis dix-huit ans, aurait mis in extremis son chien en sécurité face à un véhicule qui arrivait trop vite selon lui.