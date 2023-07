Une voyante aurait escroqué 750 000 euros à une famille luxembourgeoise

Le tribunal de grande instance de Trèves (Allemagne) se penche depuis quelques jours sur une grosse arnaque dont une famille luxembourgeoise aurait fait les frais, rapporte le Trierische Volksfreund. Les faits remonteraient à une dizaine d'années. Une «voyante» serbe de 55 ans aurait abordé une Luxembourgeoise, alors âgée de 45 ans, dans une rue piétonne de Trèves et lui aurait proposé de lire l'avenir dans sa main.

Elle aurait ensuite expliqué à sa victime que sa famille était frappée d'une «malédiction mortelle». Le début d'un engrenage infernal pour les résidents luxembourgeois. La voyante serbe aurait assuré pouvoir lever cette malédiction, mais uniquement contre de l'argent et des objets de valeur. Beaucoup d'argent en l'occurrence…

Une peine de prison requise

L'escroquerie aurait duré une dizaine d'années et aurait rapporté quelque 750 000 euros à la «voyante», qui n'hésitait pas à faire planer des menaces de mort en cas de non-versement. Plus d'une soixantaine de paiements en espèces auraient été effectués durant ce laps de temps.

Outre la principale accusée, son mari, âgé de 71 ans, son fils, qui a disparu, et l'épouse de ce dernier, âgée de 28 ans, sont inculpés. En cas d'aveux, la «voyante» encourt une peine comprise entre trois ans et demi et quatre ans de prison. Le jugement devrait tomber le mardi 25 juillet prochain.