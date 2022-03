Une vraie lettre d’amour pour la Saint-Valentin

Les fleurs, c’est bien,

mais le mot doux écrit à la main est devenu un objet rare.

La passion mène à tout. Même au tribunal, comme pour cet avocat français qui a adressé 800 lettres d’amour et bouquets de fleurs à une collègue dont il était amoureux. Sans tomber dans cet excès, un mot d’amour pour la Saint- Valentin pourrait toucher l’élu(e) de votre cœur d’une manière particulière.

La lettre écrite à la main et envoyée par la poste est devenue rare et est en passe d’atteindre un statut culte. C’est presque devenu un luxe, puisqu’elle remplit la fonction d’un cadeau fait maison. Il faut dire que les courriels amoureux et les textos enflammés ont bien souvent remplacé la lettre d’amour.