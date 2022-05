Karaté: Une Warling revancharde au championnat d'Europe

Il y a six mois, elle avait quitté les championnats du monde frustrée après une disqualification jugée injuste en demi-finales alors qu'elle filait vers une médaille. Revoilà Jenny Warling, déterminée à obtenir un quatrième podium européen pour effacer définitivement le souvenir de Dubaï.

«J'ai eu besoin de temps pour être à nouveau motivée pour combattre, reconnaît la karatéka de 28 ans. J'ai repris mi-janvier avec la motivation de me qualifier pour les Jeux mondiaux (7-17 juillet)». Elle a réussi à rafler un billet grâce à des performances en K1 Premier League et aborde le rendez-vous turc au 5e rang mondial et une place parmi les favorites à la médaille d'or.