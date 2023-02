En Irak : Une YouTubeuse étranglée par son père

Des militantes irakiennes ont manifesté dimanche à Bagdad pour réclamer une loi contre les violences domestiques, quelques jours après la mort d’une jeune YouTubeuse étranglée par son père, un drame qui a suscité l’émoi dans un pays largement conservateur. Tiba al-Ali a été tuée fin janvier dans la province de Diwaniya (sud), avait annoncé vendredi le ministère de l’Intérieur, rapportant une tentative de médiation entre la jeune femme de 22 ans et ses proches pour résoudre un «différend familial». Le père s’est rendu à la police et a avoué le meurtre de sa fille.

Tiba al-Ali vivait en Turquie depuis 2017 et était en visite en Irak lorsque son père l’a tuée, avait indiqué à l’AFP un responsable de sécurité à Diwaniya. Sur son compte YouTube, elle publiait des vidéos de son quotidien dans lesquelles apparaissait très souvent son fiancé et elle partageait son expérience après avoir subi des opérations de chirurgie esthétique. Dans des enregistrements partagés sur les réseaux sociaux par une amie de Tiba et repris par des militants, on peut entendre des bribes de conversations entre le père, en colère parce que sa fille vit seule en Turquie, et cette dernière qui accuse son frère de l’avoir harcelée sexuellement. L’AFP n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’authenticité de ces enregistrements.