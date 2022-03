Guerre en Ukraine : Une zone d’exclusion aérienne est-elle possible?

Alors que le président ukrainien appelle de ses voeux à interdire l’espace aérien aux avions russes, l’OTAN continue à refuser. Pour quelles raisons? Explications.

Qu’est-ce qu’une zone d’exclusion aérienne?

Mais quand elle est décrétée par une ou plusieurs puissances extérieures, elle peut être considérée comme un acte de guerre. Et c’est une opération coûteuse, qui exige une surveillance et des rotations aériennes constantes. Entre 1993 et 1995, l’OTAN a interdit l’espace aérien de la Bosnie, conformément à une résolution de l’ONU. Une autre zone d’exclusion aérienne a été imposée par l’ONU à la Libye en 2011, et mise en œuvre par l’OTAN.