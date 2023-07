Une alerte aux orages lancée ce mardi soir au Luxembourg

Point d'orgue de l'année pour le Parlement des jeunes, ce lundi, avec la présentation de ses résolutions à la Chambre des députés. Elles portaient sur l'indépendance énergétique et l'État de droit au sein de l'Union européenne, les programmes scolaires, l'inclusion des élèves à besoins spécifiques et le recyclage des déchets. «Le but est d'avoir un échange avec les politiciens de notre pays, pour que l'opinion des jeunes puisse être entendue et prise en compte par les députés et ministres lors de l'élaboration des futures lois. Les débats ont été très constructifs», confie Tim Delles, président du Parlement des jeunes.