Royaume-Uni: Un garde en uniforme qui veillait sur le cercueil s'effondre

Le président français Emmanuel Macron a appelé, mercredi, Charles III pour lui présenter ses condoléances et se rendra, lundi, à Londres, pour assister aux obsèques de sa mère, la reine Elizabeth II. «Le chef de l’État a dit la tristesse des Françaises et Français à la nouvelle du décès de la reine Elizabeth II, et leurs pensées au peuple britannique», a indiqué l’Élysée. «Le lien entre la France et le Royaume-Uni est indéfectible. Nous continuerons à le tisser, en suivant le chemin tracé par Sa Majesté la Reine Elizabeth II», a tweeté Emmanuel Macron.