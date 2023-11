Union européenne: La BCE «ne doit pas fermer la porte à une nouvelle hausse» des taux

La Banque centrale européenne ne doit pas «fermer la porte à une nouvelle hausse» des taux d’intérêt sur le chemin potentiellement instable pour ramener l’inflation à 2% d’ici 2025, selon une membre du directoire. À 2,9% sur un an en octobre, l’inflation en zone euro a nettement baissé en douze mois, quand elle dépassait la barre des 10% à mois comparable il y a un an.

Une évolution à mettre à l’actif de la baisse des prix de l’énergie et du choc monétaire de la BCE qui a relevé à dix reprises ses taux directeurs depuis juillet 2022, finissant par s’accorder une pause la semaine dernière, en les laissant inchangés. Mais «après une longue période d’inflation élevée, les anticipations d’inflation sont fragiles et de nouveaux chocs du côté de l’offre peuvent les déstabiliser, menaçant la stabilité des prix à moyen terme», a déclaré Isabel Schnabel, membre du directoire de la BCE, dans un discours prononcé jeudi soir à Saint-Louis (Etats-Unis).

Possibles chocs

«Cela signifie également que nous ne pouvons pas fermer la porte à de nouvelles hausses de taux», a ajouté la banquière centrale allemande connue pour ses positions restrictives en matière de politique monétaire. Il faut s’attendre à ce que le taux d’inflation «revienne à notre objectif (de 2%) d’ici 2025», tout en sachant que «le processus de désinflation au cours du dernier kilomètre sera plus incertain, plus lent et plus cahoteux», selon Mme Schnabel.