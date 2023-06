«Uniques au monde», les Casemates du Bock vont rouvrir au public

Elles ont subi un petit lifting, plus précisément une mise en conformité, et les voilà de nouveau aptes à s'offrir aux visiteurs. Les Casemates du Bock, «incontournables» selon le Luxembourg City Tourist Office (LCTO), vont rouvrir ce mercredi 14 juin. Quelques mois après celles de la Pétrusse, les Casemates redeviennent donc un point fort de l'attractivité touristique de la capitale et plus largement du pays.