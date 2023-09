380 logements étudiants disponibles pour… 800 demandes!

Comme pour tout le monde, trouver une location bon marché au Luxembourg peut s’avérer compliqué pour les étudiants. L’Uni, qui en accueille plus de 7 000, gère un parc de près de 1 000 logements dans 31 résidences. Pour cette rentrée, «il y a eu un peu plus de 600 renouvellements de bail, donc près de 380 logements disponibles pour les nouveaux arrivants», alors que dans le même temps, début septembre, l’Uni avait déjà reçu «825 demandes pour un logement universitaire».

Durée de location limitée

Dans un effort pour laisser le moins de monde possible sur le carreau, l’Uni «essaie de trouver une solution pour un maximum d’étudiants» et travaille avec ses partenaires publics et privés «à l’extension de l’offre». La résidence Les Dominicaines, à Luxembourg (60 logements), doit rouvrir «en 2024». Tandis qu’à Belval, Porte de France (140 logements) doit être livrée «en 2027. De nouvelles possibilités de logement verront également le jour au Kirchberg et probablement à Esch-sur-Alzette», confie l’Uni.