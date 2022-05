Tempête : Un mort et près de 60 blessés dans l'ouest de l'Allemagne

COBLENCE – Un homme est mort vendredi en Rhénanie-Palatinat suite aux intempéries. En Rhénanie du nord-Westphalie, une tornade a blessé près de 40 personnes, «dont dix grièvement».

La tempête qui a balayé l’Allemagne vendredi a fait au moins un mort, près de 60 blessés et des dégâts considérables essentiellement dans l’ouest du pays, selon un bilan samedi des autorités locales. En Rhénanie-Palatinat, un homme de 38 ans est décédé après subi un choc électrique en pénétrant dans une cave inondée suite aux intempéries, et avoir chuté sur la tête, a indiqué la police de Coblence.

La Rhénanie du nord-Westphalie a été particulièrement touchée: une tornade a traversé Paderborn faisant 43 blessés, dont dix graves, a précisé samedi la police de cette ville de quelque 150.000 habitants. Une trentaine d’entre eux étaient soignés à l’hôpital, une femme est «en danger de mort», a-t-elle détaillé. La police a évalué à «plusieurs millions» d’euros les «ravages» provoqué par la tornade. Ce phénomène rare et localisé aurait également frappé la ville de Lippstadt, à une trentaine de kilomètres, selon un porte-parole des pompiers, mais sans faire de blessés.

Les intempéries, survenues après plusieurs jours de températures anormalement élevées pour la saison dans le pays, ont provoqué de nombreux dommages dans cette région de l’ouest de l’Allemagne, les forces de l’ordre faisant état d’innombrables arbres déracinés, de toits arrachés, de magasins dévastés. Les trafics ferroviaire et routier restaient perturbés samedi matin. Dans le sud, dans la région de Roth, une cabane en bois où s’étaient réfugiés des randonneurs s’est effondrée. Quatorze personnes ont été blessées, dont une femme et un enfant grièvement, a indiqué la police bavaroise locale.

Les services météorologiques allemands ont levé samedi la plupart des avis de tempête, mettant toutefois en garde contre des risques d’orages violents isolés en Bavière et de fortes rafales de vent à l’est. La violence de la tempête vendredi est liée à l’arrivée en Allemagne d’air particulièrement chaud en provenance d’Espagne et de France, d’une part, et d’air froid venant du nord d’autre part, avait expliqué le météorologue Özden Terli à la télévision publique ZDF, parlant d’un «mélange explosif».