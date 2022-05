Union Européenne : Ursula von der Leyen pour une modification des traités «si nécessaire»

STRASBOURG – La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, s'est prononcée lundi pour une modification des traités de l'UE «si nécessaire» et l'abandon du vote à l'unanimité des 27 dans des domaines clés.

«J'ai toujours soutenu que le vote à l'unanimité dans certains domaines clés n'a tout simplement plus de sens», a déclaré Mme von der Leyen au Parlement européen. Elle s'est dite prête à réformer l'UE, y compris «en changeant les traités si nécessaire».

La présidente de l'exécutif européen s'exprimait lors de la cérémonie de clôture de la Conférence sur l'avenir de l'Europe, une vaste consultation citoyenne à l'échelle de l'UE. «L'Europe devrait jouer un rôle plus important, par exemple dans le domaine de la santé ou de la défense. Et nous devons améliorer en permanence le fonctionnement de notre démocratie», a déclaré Ursula von der Leyen. «Je serai toujours du côté de ceux qui veulent réformer l'UE pour qu'elle fonctionne mieux», a-t-elle ajouté.

Des blocages

L'unanimité des Etats membres, nécessaire sur un certain nombre de sujets, la fiscalité notamment, et source fréquente de blocages, comme le montrent actuellement les discussions difficiles sur un embargo du pétrole russe, est également remise en cause.