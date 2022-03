Urumqi tient absolument à en découdre

Plusieurs centaines de Ouïghours, portant des armes improvisées, protestaient mercredi dans un quartier de la capitale du Xijiang, dans un face-à-face tendu avec la police.

Cette manifestation intervient au quatrième jour de graves violences interethniques dans la capitale de la région autonome du Xinjiang, entre Ouïghours, ethnie majoritaire dans la région et Han, majoritaires en Chine, qui ont fait 156 morts dimanche, de source officielle.

Les Ouïghours se sont rassemblés près d'un cordon établi par la police pour les séparer des quartiers hans, afin de protester contre des exactions commises selon eux, la veille, par ces derniers contre des membres de leur communauté. "La nuit dernière, environ 300 Hans ont franchi le cordon de sécurité et ont attaqué des maisons et saccagé un restaurant", affirme un musulman, Akbar, 20 ans, "ils ont même battu un homme de 50 ans". Il n'était pas dans l'immédiat possible de vérifier ses dires.