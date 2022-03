Athlétisme : Usain Bolt lance sa saison sur le tour de piste

Le Jamaïquain, homme le plus rapide de la planète, lance sa saison 2010 par un tour de piste, samedi à Kingston lors de la réunion Camperdown Classic.

"Je ne me suis pas autant entraîné pour courir le 400 m que par le passé mais ça devrait aller, a-t-il ajouté. L'objectif, c'est d'être décontracté et de ne pas faire trop de lactique." Bolt, qui détient les records du monde du 100 m (9.58) et du 200 m (19.19), a pris l'habitude de revenir à la compétition tôt dans la saison et sur 400 m, une distance inhabituelle qui lui sert essentiellement d'entraînement.