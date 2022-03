Usain Bolt, toujours plus vite

Le sprinter jamaïcain a réalisé sa moisson habituelle, jeudi aux mondiaux d'athlétisme de Berlin. Une course, une médaille d'or et un record du monde.

Comme d'habitude depuis les JO de Pékin, il a non seulement décroché le titre, mais aussi battu le record du monde.

Avec des chronos de plus en plus époustouflants. Cette fois il pulvérise le record de 11 centièmes de seconde. Et le porte à 19'19". Inimaginable.