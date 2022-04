Covid-19 dans le monde - Les Etats-Unis obligent leur personnel à quitter Shanghai

L'épidémie de coronavirus touche de nombreux pays à travers le monde et le bilan évolue chaque jour. Suivez la situation et les annonces en direct.

1 / 1000 La capitale économique chinoise Shanghai affronte sa plus forte poussée de Covid-19 depuis le début de la pandémie. Pour y faire face, les autorités confinent à domicile la quasi-totalité des 25 millions d'habitants. AFP Les Français de Shanghaï sont coincés: le confinement va les empêcher de voter dimanche. Ding Ting/Xinhua/AP/dpa 07.04 Le gouvernement du chancelier allemand Olaf Scholz a échoué jeudi à faire voter par les députés une obligation vaccinale contre le Covid à partir de 60 ans. AFP

Les principaux faits:

• Dans le monde, plus de 420 millions de cas ont été recensés depuis décembre 2019 dans 197 pays et territoires. Plus de 5,9 millions de personnes sont mortes.

• Les États-Unis sont le pays qui compte le plus grand nombre de morts avec 958 621 décès, suivis par le Brésil (652 143) et l'Inde (515 102). Rapporté à la population, les pays où l'épidémie a été la plus meurtrière sont le Pérou avec 640 morts pour 100 000 habitants, la Bulgarie (515), la Bosnie-Herzégovine (473), la Hongrie (458) et la Macédoine du Nord (436). L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

• Suivez en temps réel, sur une carte, l'évolution de la situation dans le monde.