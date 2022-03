Nouveau clip : Usher dévoile ses abdos

Le chanteur qui a récemment fait découvrir Justin Bieber, vient de poster un extrait de son prochain clip sur la Toile.

«There Goes My Baby», le nouveau single d’Usher fera partie de son sixième album Raymond vs. Raymond. Rien n’y est laissé au hasard et la star y est toujours aussi sexy torse nu.