Usher plaque sa femme enceinte

Le chanteur a claqué la porte, la faute à sa mère qui n'appréciait pas sa compagne Tameka Foster.

Celle-ci accouchera donc seule en décembre.

C’est la fin d’un couple chaotique. Et Usher a finalement écouté sa manager de maman. Jonetta Patton ne portait pas vraiment Tameka dans son cœur. Son défaut? Être de 10 ans plus âgée que son fils et être déjà mère de trois enfants.