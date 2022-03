Usher: son mariage dicte la mesure du nouvel opus

L'album «Here I stand», d'Usher, dans les bacs en juin prochain, serait celui de la maturité.

«C'est un homme qui a mûri, et ça se ressent dans le ton de l'album», dixit le producteur Polow Da Don sur le travail du chanteur. D'après les divers collaborateurs ayant eu part dans ce dernier projet, «Here I stand» comporterait une série de titres dansants, mais également un bon nombre de morceaux introspectifs, abordant des sujets graves et plutôt tabous dans le R'nB comme on le conçoit généralement.

Il y a là notamment le thème du mariage, abordé sur le titre «Angel», produit par Da Don et coécrit avec le rappeur Nelly. «J'ai eu d'interminables discussions avec Usher à ce sujet. Étant donné que je suis loin de me marier, et que je n'ai même pas de petite amie fixe, je n'ai pas compris comment quelqu'un, surtout quelqu'un comme lui, puisse voir aussi clair, et se dire qu'il va se marier (...). Mais, en même temps, c'est tout lui. Il a mûri, donc, il est normal qu'il passe à autre chose».