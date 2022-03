Fondation cancer Luxembourg : «Utiliser les dons pour nos projets»

LUXEMBOURG - Le célèbre organisme fête ses 20 ans. Avec toujours à l’idée d’utiliser au mieux les dons qui lui sont faits.

«Nous récoltons, d’après les derniers bilans, 2,7 millions d’euros par an. Ce chiffre peut varier légèrement en fonction d’un legs, mais il est relativement stable», explique le Dr Carlo Bock, président de la Fondation Cancer. Cette dernière est officiellement née il y a 20 ans presque jour pour jour, le 30 novembre 1994, de la transformation de la Ligue contre le cancer. Cet anniversaire, elle le célèbre avec toujours les mêmes mots d’ordre: «Info, aide, recherche». Des actions d’information, de sensibilisation, d’aide aux patients et à leurs familles continuent à être menées.

Les grandes actions, comme le Relais pour la Vie ou la mission Nichtrauchen, dans les écoles, remportent un succès de plus en plus important. Et le soutien à la recherche s’affirme. «En 20 ans, nous avons versé 6,5 millions d’euros pour aider la recherche. Rien que cette année, nous soutenons sept projets à hauteur de 900 000 euros», indique le Dr Bock.