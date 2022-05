Une semaine après la tuerie: Uvalde enterre ses écoliers morts, émotion intense aux Etats-Unis

Une semaine après la tuerie : Uvalde enterre ses écoliers morts, émotion intense aux États-Unis

Une semaine après la fusillade dans une école d'Uvalde, qui a bouleversé l'Amérique, la petite ville texane enterre mardi les premières victimes de cette tuerie.

L'arrière-grand-père d'une des victimes a ainsi interpellé des agents de police, leur reprochant de s'être «loupés» lorsque 19 agents ont longuement attendu, près de trois quarts d'heure, avant l'intervention qui a permis d'abattre le forcené, retranché dans une salle de classe. «Ils peuvent me dire ''On a fait une erreur. On a pris la mauvaise décision''. Mais mon arrière-petite-fille ne me reviendra pas», a expliqué Ruben Mata Montemayor, vétéran de la guerre du Vietnam âgé de 78 ans.

«Faites quelque chose!»

«Ce cauchemar horrible et insensé, duquel je n'arrive pas à me réveiller, a absolument détruit et fragilisé ma vie et mon cœur», a-t-elle ajouté. Ce drame, comme ceux qui l'ont précédé, a aussi réveillé les appels à un encadrement plus strict de l'accès à l'armement, dans ce pays qui compte plus d'armes que d'habitants et connaît régulièrement des fusillades meurtrières. Joe Biden a pu les entendre de première main en se rendant à Uvalde dimanche, des voix scandant: «Faites quelque chose!» alors qu'il passait.