Diplomatie : «Va te faire f...» Macron chahuté par la foule en Algérie

Au troisième et dernier jour de sa visite en Algérie, le président français Emmanuel Macron a dû écourter un bain de foule improvisé dans les rues d'Oran, face à l'hostilité de certains Algériens.

«Vive l'Algérie, va te faire f….» a ainsi lancé un homme présent à quelques mètres du cordon sécuritaire formé autour du chef de l'Etat français. S'en est suivi des slogans repris en chœurs par des dizaines de personnes «one, two, three, viva l'Algérie», un chant connu dans les stades de foot mais dont les origines sont éminemment politiques et remontent à la guerre d'indépendance.