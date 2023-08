«Nous ne voulons pas attirer un tourisme de masse»

Le tourisme se porte mieux au Luxembourg, après les années Covid. Sur les six premiers mois de l’année, le nombre de nuitées a augmenté de 6% par rapport à 2022, d’après les chiffres présentés jeudi par Lex Delles (DP), ministre du Tourisme. «Nous retrouvons presque le niveau de 2019, cela dépend des indicateurs. Nous assistons à une normalisation», se réjouit l’élu libéral. Le bond a été notable pour les auberges de jeunesse (+20%). Cela serait lié «au retour des événements sportifs et des classes qui occupent ce type d’établissement».

Le Luxembourg n’est pas encore touché par le tourisme de masse, assure le ministre: «C’est une catégorie que nous ne souhaitons pas attirer. Nous ne voulons pas dix bus de touristes qui arrivent et repartent rapidement chaque jour». De manière générale, Lex Delles entend «sortir de l’idée uniquement quantitative du tourisme».

Attirer en fonction des centres d'intérêt

Il préfère que le visiteur «trouve ce qu’il cherche, car il restera plus longtemps et sera content». La stratégie d’attractivité a d’ailleurs évolué. «Nous ne parlons plus de marché prioritaire, mais de publics cibles, reprend Lex Delles. Nous visons des personnes qui peuvent retrouver ici ce qu’elles recherchent, par exemple les amoureux de nature qui trouveront des sentiers de qualité, ou ceux qui veulent s’évader un court moment».