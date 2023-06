Vacances, viande, nouveau meuble… impossible s'ils veulent finir le mois

21,3% des foyers au Luxembourg indiquent avoir du mal à disposer du budget nécessaire pour finir le mois, selon les résultats d'une enquête menée par le Statec et révélés mardi. Malheureusement le constat n'est pas surprenant et a déjà été évoqué dernièrement, mais cette enquête confirme la tendance que les privations matérielles restent fortes pour une partie des habitants du pays.

L'inflation a balayé d'un revers la progression moyenne du revenu des ménages, estimé en 2021 à 4 162 euros par personne chaque mois alors que le seuil de risque de pauvreté est estimé à 2 265 euros. «Les ménages avec enfants à charge sont ceux qui ont le ressenti le plus mauvais sur leur situation financière», écrit le rapport, réalisé durant trois mois auprès de 4 000 ménages.

Les adultes seuls avec au moins un enfant à charge sont ceux qui peinent le plus à joindre les deux bouts, plus d'un sur trois (35,5%). Un taux semblable pour un ménage constitué de deux adultes avec trois enfants ou plus à charge (30,6%).