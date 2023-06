BioNTech face à la justice pour son vaccin anti-Covid

Vaccinés contre le Covid, ils disent souffrir d'effets secondaires et veulent obtenir réparation: le laboratoire BioNTech, qui a développé, avec l'américain Pfizer, l'un des principaux vaccins sur le marché, comparaît depuis lundi pour la première fois en procès.

Cette audience judiciaire très attendue, censée durer plusieurs mois, a débuté lundi par une bataille procédurale. «L'impartialité du juge a été questionnée par les avocats de la plaignante», a annoncé peu après le début de l'audience un porte-parole du tribunal. Les défenseurs demandent notamment que le procès soit présidé par un collège de magistrats spécialisés en questions de santé et non un juge unique.

Dégradation de l'état de santé

Fin 2021 débutait une campagne de vaccination d'une ampleur inédite face à une pandémie mortelle qui a entraîné le confinement de millions de personnes et la paralysie de l'économie mondiale.

Des centaines de plaintes en Allemagne

Des actions en justice ont été lancées dans plusieurs pays, comme la France ou le Royaume-Uni. Quelques centaines de plaintes ont été déposées en Allemagne visant à faire reconnaître le lien de causalité entre cette vaccination et le développement de pathologies. Le tribunal de Hambourg est ainsi le premier à se pencher sur une demande de réparation. La plaignante dit souffrir d'effets tels que des «douleurs dans la partie supérieure du corps, gonflement des extrémités, épuisement, fatigue et troubles du sommeil» après avoir reçu le vaccin des laboratoires Pfizer et BioNtech, selon le tribunal.