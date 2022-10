Covid au Luxembourg : Une somme énorme perdue à cause des vaccins périmés

La ministre ajoute qu'il n'y a pas non plus d'études sur l'efficacité du vaccin respectif par rapport à la variante du virus qui circule au moment de la livraison. «Ceci explique qu'en principe, les pays ne doivent pas seulement commander des vaccins auprès d'un seul fabricant mais des vaccins auprès de plusieurs fabricants», note-t-elle.

De plus, au moment de la commande, les pays «ne savent pas encore» à quoi ressemblera la campagne de vaccination 12-15 mois plus tard, tant en termes d'intervalles entre les rappels que concernant la volonté des gens à se faire vacciner. «Aussi, au moment de la commande, on ne sait pas encore quels autres vaccins les fabricants développeront entre le jour de la commande et le jour de la livraison effective par rapport à d'éventuels nouveaux variants», poursuit Paulette Lenert.