Le Luxembourg en bref: 1,4 million de doses de vaccin Covid, pour combien d'effets secondaires?

Dans le dernier sondage «Sondesfro» publié mercredi, le CSV gagne 3,8% d'intentions de vote et deux sièges par rapport à la précédente étude, pour atteindre 27,1% des voix et 17 élus à la Chambre (contre 21 aujourd'hui), relatent le Wort et RTL. La candidature de Luc Frieden, désigné tête de liste, semble donc sur une bonne dynamique.