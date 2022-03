Nouvel An : Vague d'agressions sexuelles à Cologne

Le gouvernement allemand a condamné mardi une centaine d'agressions sexuelles commises à Cologne (ouest) la nuit de la Saint-Sylvestre.

L'affaire, qui a pris de l'ampleur à mesure que se multipliaient les plaintes de victimes, suscite désormais une forte émotion en Allemagne en raison de la «dimension nouvelle» de ces actes impliquant «plus d'un millier de personnes» ayant agressé ou protégé les agresseurs, selon le ministre de la Justice Heiko Maas. «Il s'agit d'une nouvelle forme de criminalité organisée» et «il va falloir qu'on réfléchisse, qu'on pense aux moyens à mettre en œuvre pour y faire face», a estimé M. Maas mardi devant la presse.

La police avait déjà enregistré 90 plaintes mardi matin, allant du harcèlement à au moins un viol en passant par des dizaines d'agressions sexuelles et des vols, et s'attendait à en recevoir de nouvelles, a indiqué un porte-parole à l'agence allemande DPA. Ces agressions, attribuées à des groupes de 20 à 30 jeunes hommes ivres encerclant les victimes, se sont concentrées autour de la cathédrale et de la gare centrale de Cologne, mais la police a aussi signalé une dizaine de plaintes à Hambourg (nord). La mairie de Cologne, qui accueillera du 4 au 10 février des centaines de milliers de fêtards pour le carnaval, tenait mardi une réunion de crise à ce sujet.