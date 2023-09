Vague de chaleur: L'Australie craint de nouveaux feux de forêts dévastateurs

La vague de chaleur printanière qui balaie l'est de l'Australie fait suite à l'hiver le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1910.

Dans certaines parties de l'État de Nouvelle-Galles du Sud, les températures ont atteint jusqu'à 34°C, soit plus de 10 degrés au-dessus de la moyenne pour un printemps austral. Les enfants de 21 écoles d'une région côtière située à 500 kilomètres au sud de Sydney ont été renvoyés chez eux.

La semaine dernière, une fumée liée aux feux de forêts, allumés à titre préventif par les pompiers avant la saison des incendies qui s'annonce intense, a envahi le célèbre port de Sydney, la ville la plus peuplée d'Australie.

Hiver chaud

La vague de chaleur printanière qui balaie l'est de l'Australie fait suite à l'hiver le plus chaud jamais enregistré depuis le début des relevés en 1910. Les experts s'attendent à ce que la saison des feux soit la plus intense en Australie depuis «l'été noir» de 2019-2020, lorsque d'immenses feux hors de contrôle ont fait rage sur cette partie de l'immense île-continent.