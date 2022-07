Au Luxembourg: Bertrange se transforme en spot de surf

1 / 25 Jusqu'à fin juillet, petits et grands peuvent surfer la vague de Bertrange. Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Un soleil de plomb et plus de 35 °C! Le pic de chaleur de cette semaine était l’occasion idéale d’explorer le «Surf in Town» de la commune de Bertrange, où on a pu s’initier aux joies du bodyboard. Jusqu’au 31 juillet, l’attraction est gratuite et accessible dès 6 ans.

«On était déjà là en 2019 et on est très heureux du retour du beach club», se félicite Bernard Vanderheyde, organisateur de l’événement. «La piscine de surf est un modèle unique au monde et elle a une puissance assez phénoménale. On propose une activité de bodyboard grâce à une vague propulsée sous une planche. Avec cette météo, Bertrange ressemble un peu à Hawaï. On a beaucoup de chance».

Du haut de ses 6 ans, Eloann s’éclate à longueur de journée, et comme à la plage, à deux pas de chez lui. «Le bodyboard, c’est un peu comme du surf et quand on descend, on remonte tout seul grâce à la vague. Il faut bien tenir la planche et tout va bien. Je l’ai déjà fait deux fois et je recommencerai encore. Je suis venu avec ma maman et j’adore. Un grand merci à notre commune pour cette activité».

Grâce à cette vague artificielle «le surf arrive en ville pour le grand public», ajoute encore Bernard Vanderheyde. «On voit l’évolution des enfants qui reviennent. On est là pour susciter des vocations et pour donner envie aux jeunes de pratiquer le surf. Bertrange est une commune très motivée et on sent qu’ils ont envie de faire plaisir».