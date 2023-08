«Suicide» suspect: «Vaillant mais fou»: vie et mort d’un, militant russe antiguerre

Au tribunal, Anatoli Berezikov répétait qu’il avait peur de «disparaître». Deux semaines plus tard, le 14 juin 2023, il est retrouvé mort dans sa prison à Rostov-sur-le-Don, dans le sud-ouest de la Russie. Anatoli Berezikov est, officiellement, le premier opposant russe au conflit en Ukraine à mourir en détention depuis l’offensive du 24 février 2022. Les circonstances de son décès sont obscures. Raison avancée par les autorités: suicide.

Mais ses soutiens, eux-mêmes persécutés par les services de sécurité, rejettent cette version. Ils affirment qu’il a subi des tortures, récurrentes dans le système judiciaire russe, qui pourraient avoir entraîné sa mort. «Les gens peuvent être réprimés sans procès ni enquête. Ils peuvent vous enlever, vous emprisonner, vous perquisitionner, vous intimider, vous torturer et vous tuer», affirme à l’AFP Tatiana Sporycheva, une militante des droits humains ayant aidé Anatoli Berezikov.

Joyeux drille

A Rostov-sur-le-Don, cet homme de 40 ans à la barbe et aux longs cheveux blonds avait une réputation de joyeux drille anticonformiste, passionné de musique expérimentale et fermement anti-Poutine. Comme lui, des milliers d’anonymes ayant exprimé leur opposition au conflit subissent en Russie la répression du pouvoir faite de menaces, de violences, de milliers d’amendes et de peines d’emprisonnement.