«France 2» : Vaimalama Chaves s’explique après une épreuve ratée de «Fort Boyard»

Miss France 2019 a refusé de participer à une épreuve à cause de sa phobie des araignées. Son attitude a été critiquée. Elle s’est justifiée.

Ce n’est pas la première fois que Vaimalama, 27 ans, participait au célèbre jeu de France 2. Laurent Vu/ALP/France Télévisions

Vaimalama Chaves se souviendra certainement de son passage dans «Fort Boyard», diffusé le samedi 20 août 2022. Et pas qu’à cause des épreuves du jeu. Suite à la diffusion de l’épisode, Miss France 2019 a été très critiquée pour avoir refusé de prendre part à une épreuve avec des araignées. Pour rappel, chaque équipe qui participe au jeu de France 2 a pour but de récolter des sous pour des œuvres de charité.

«Le choix (ndlr: de faire cette épreuve ou non) n’est pas cornélien. C’est non», avait lancé la Française de 27 ans à l’animateur de «Fort Boyard» qui lui demandait si elle était prête à aller dans un espace rempli d’araignées. Elle a ajouté: «Ce n’est pas mon problème, c’est mort!». Les internautes, sur Twitter, ont taclé la reine de beauté. «Quel culot monumental», «Pour une association, tu fais des concessions et tu te donnes un peu de courage», «Choquant et écœurant la réponse de Vaimalama. L’association (ndlr: pour laquelle l’équipe jouait) appréciera cette attitude méprisante», «Dans «Fort Boyard», le principe est de dépasser ses peurs», «Tous les candidats ont droit à l’abandon, mais pas avec un «c’est pas mon problème», peut-on lire.

Face aux nombreuses critiques, la Tahitienne a réagi mardi 23 août 2022 dans une longue story Instagram. «J’avais dit que je n’irais pas aux araignées. C’était ma seule condition à ma participation. Ils ont tenté de me forcer pour que je cède, mais non, c’est non. C’est aussi du consentement. Et me «convaincre d’y aller» par la pression médiatique qu’apporte cette émission était du chantage. Je déteste ça, alors mon «non» est resté «non», s’est énervée Vaimalama Chaves. Elle a ajouté qu’elle n’avait toujours eu qu’une parole aussi bien dans la vie qu’à la télévision. Quant à ceux qui lui ont reproché de ne pas s’être «dépassée», elle a rétorqué: «Je vous invite à remplacer ceux qui ne veulent ou ne peuvent pas le faire. Se dépasser, je veux bien, mais on a chacun nos propres limites. Si vous ne connaissez pas les vôtres, ceux qui disent «non» en sont conscients».

La réponse de Vaimalama Chaves postée en story Instagram mardi 23 août 2022. Instagram