France : Vaimalama Chaves tacle Matthieu Delormeau

Critiquée une nouvelle fois par l’animateur dans «TPMP People», Miss France 2019 a réagi sur Instagram.

Vaimalama Chaves et Matthieu Delormeau ne s’apprécient guère et ce n’est pas près de s’améliorer. Samedi 30 avril 2022, dans «TPMP People», l’animateur est revenu sur les propos de Miss France 2019, qui avait confié dans «L’instant De Luxe» que sa maman avait pleuré après avoir entendu Delormeau traiter sa fille de «Miss Buzz» et de déclarer qu’il la trouvait vulgaire.

Mise au courant de ces propos par un de ses abonnés, Vaimalama s’est exprimée en story Instagram et a balancé un tacle bien senti à l’animateur. «C’est drôle, parce que quand j’ai été invitée il y a deux semaines pour sa chronique et que j’ai dit «non», on m’a dit: «Mais il vous adore». M’aurait-on menti? Ou a-t-il simplement besoin de ce qui lui manque? Ici, un minimum d’intégrité, d’intelligence et de respect», a-t-elle écrit. Elle a conclu sa réponse en assurant qu’elle s’en fichait et qu’elle préférait ignorer «ceux qui ne valent pas la peine d’être considérés».