M6 : Vainqueurs de «Pékin Express», Nicolas et Lucas entrent dans l'histoire de l'émission

Les frères Lucas et Nicolas Léonard, originaires de Belgique ont remporté ce jeudi soir, la 15e saison de «Pékin Express».

Incroyable performance de Nicolas Léonard. Ce Belge de Malmédy, maçon au Luxembourg, a remporté la 15ème saison de «Pékin Express: Sur les traces de l’aigle royal». En duo avec son frère Lucas, ils ont marqué cette aventure dès le premier épisode en surclassant les autres binômes. Victorieux de huit amulettes synonymes de victoires d’étape et de gains potentiels de 80 000 euros, ils sont entrés dans l’histoire de l’émission.

Cette aventure folle les a fait traverser quatre pays: le Kirghizstan, l’Ouzbékistan, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis. Et c’est à Dubaï que s’est jouée la dixième et ultime épreuve.