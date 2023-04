Grande vaisselle dans la restauration rapide

1 / 5 Quatre mois après l'entrée en vigueur de la loi sur les déchets, la restauration rapide change ses habitudes. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

«Laver de la vaisselle on n'avait jamais fait en dehors du matériel de cuisine. Il a fallu rééquiper notre secteur plonge». Pour Frank Perenzin, Head of Operations Support de Burger Brands, et ses équipes, l'introduction de la loi sur les déchets en janvier a été une petite révolution.

Dans le groupe qui gère sept restaurants Burger King et trois Quick au pays, la transition est toujours en cours. Dans un premier temps, deux restaurants à Mersch et Belval ont été choisis dans un rôle pilote, dès décembre dernier. D'autres suivent peu à peu.

«La première semaine, c'était compliqué»

Depuis début 2023, la loi impose aux restaurants des récipients réutilisables pour la consommation sur place. Finis les gobelets et boîtes en carton ou les couverts en plastique jetables. «C’était un vrai changement en termes de mode de service et pour nos clients», admet le responsable. Le groupe a par exemple déjà testé quatre types de gobelets. «Le premier fissurait à chaque fois qu’il passait au lave vaisselle. Un gobelet doit au moins faire dix à quinze services».

De nouveaux contenants sont apparus pour les boissons, le bol à salade, celui des frites avec une sauce.... Problème: «Parfois le client, comme c’est du plastique même s’il est qualitatif, pense que c'est jetable». Autre défi, le matériel réutilisable qui disparaît. Emporté par les clients, cassé ou... jeté dans la mauvaise poubelle. «La première semaine c’était plus compliqué et on a stabilisé entre 5 et 7% de gobelets qui se perdent, sont cassés ou volés».

Une tolérance

La restauration rapide est très impactée par la réforme. Dans un restaurant de sushis de la capitale, on nous assure par exemple que «50 couverts, ne font pas un mois».

Chez Burger Brands tous les restaurants n'ont pas encore totalement adopté le réutilisable, la faute aux délais de livraisons du matériel, notamment des poubelles avec cinq trous pour le tri. «Nous en sommes au troisième meuble pour améliorer les choses par rapport au retour client ou du personnel», ajoute Frank Perenzin. «Nous sommes en contact avec l’Horesca et le ministère de l'Environnement. Il y a une certaine tolérance car ils voient qu’on fait l’effort et qu’on avance».

Trouver un rythme

Les équipes ont dû aussi intégrer les périodes de plonge à leur quotidien. «Cela nous coute quelques heures. Environ deux de plus par jour, note Stéphane Hermes, directeur du restaurant de Mersch, qui souligne que le personnel s'est bien adapté». Il a fallu trouver le rythme pour laver la vaisselle. «On ne veut pas faire marche arrière. Proposer lundi du plastique et jeudi revenir au carton, car on est à court», poursuit Frank Perenzin, pour qui la mesure coûte entre 25 000 et 30 000 euros par restaurant.

Au rayon des bonnes nouvelles les poubelles des restaurants font une cure d'amaigrissement. «On les vidait trois fois sur un service. Désormais on ne le fait qu'une fois». Et les clients «ont été plus rapides à s’adapter qu’on l’aurait imaginé. Il y a six mois, boire un coca sans gobelet ou une paille était impensable. Aujourd’hui, il n’y a plus un client qui demande une paille».