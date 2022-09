Skoda-Tour de Luxembourg : Valentin Madouas premier leader du Tour de Luxembourg

Kevin Geniets a placé une grosse attaque dans la montée vers le Kirchberg et c'est son coéquipier Valentin Madouas qui est allé chercher la première étape du Skoda-Tour de Luxembourg en arrivant seul sur la ligne d'arrivée. Le Français de 26 ans, 10e du dernier Tour de France, a été le plus fort dans l'ascension finale, arrivant avec 3" d'avance sur le Néerlandais Sjoerd Bax et 8" sur le peloton, emmené par l'Italien Matteo Trentin et le champion de France Florian Sénéchal.