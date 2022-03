Valérie Damidot battue par un ex-compagnon

L’animatrice de «D&Co», sur M6,

fait une révélation courageuse sur sa vie privée.

«Il y a une vingtaine d’années, j’ai été battue par mon compagnon. Il m’a fallu deux ans pour le quitter. Et pourtant j’avais autant de caractère qu’aujourd’hui», a confié Valérie Damidot (43 ans) au Parisien .

Quand on la voit à l’œuvre dans son émission diffusée sur M6, difficile de croire que la star de la déco est passée par là. Pourtant, elle a été tellement violemment battue par son ancien petit ami qu’elle a fait plusieurs séjours à l’hôpital. «Tu mets beaucoup de temps à accepter que la victime c’est bien toi et pas l’autre, raconte Valérie Damidot. Au début tu te dis que c’est de ta faute, que tu as mérité la beigne qu’il t’a donnée».