Echange d'amabilités – Valérie Trierweiler s'en est pris à Laurent Ruquier

Échange d'amabilités : Valérie Trierweiler s'en est pris à Laurent Ruquier

L’ex-première dame française n’a pas apprécié que l’animateur fasse référence à son fils, samedi soir, dans «On n’est pas couché». Elle n’a pas hésité à le lui faire remarquer.

Habitué à taquiner les personnalités, qu’elles soient ou non sur son plateau, Laurent Ruquier s’est fait rappeler à l’ordre, dimanche, après avoir évoqué Léonard Trierweiler dans «On n'est pas couché», l’émission qu’il anime et co-produit et qui est diffusée le samedi soir sur France 2. En parlant du jeune adolescent, qui se prend souvent le chou avec le fils Sarkozy sur Twitter, Laurent Ruquier a fait un parallèle avec le fils de François Hollande, Thomas, et a déclaré: «Au fond, moi je trouve que c’est rigolo les enfants des politiques, c’est quand ils grandissent que c’est plus emmerdant».