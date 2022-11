Espagne : Une amende de 277’000 euros infligée à Manuel Valls

Frais non déclarés et dépassement du plafond autorisé: la Cour des comptes espagnole a infligé une amende de près de 277’000 euros pour irrégularités dans les dépenses de campagne aux municipales de Barcelone de 2019 de l’ancien Premier ministre français Manuel Valls. «Barcelona pel Canvi-Ciudadanos» (Barcelone pour le changement), l’ex-groupe politique de Manuel Valls au sein du conseil municipal a écopé d’une amende de 251’698 euros à laquelle s’ajoute une peine de 25’000 euros pour dépassement du plafond de la limite maximale de dépenses en publicité extérieure.

En mai 2019, Manuel Valls était arrivé quatrième aux municipales dans sa ville natale avec le soutien du Parti libéral anti-indépendantiste Ciudadanos, après l’échec de ses ambitions présidentielles en 2017 en France. Le Tribunal des Comptes avait relevé dans un rapport, en mars 2021, des dépenses de campagne non déclarées d’une valeur totale de 189’497 euros. Ces fonds provenaient, pour leur plus grande partie, de l’Association Barcelona Capital Europea, la plateforme sur laquelle Manuel Valls avait présenté sa candidature avant de former une coalition avec des indépendants et des membres de Ciudadanos.