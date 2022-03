La journée démarre en musique : Vampire Weekend: «Cousins»

Avec leur look de jeunes premiers, les Vampire Weekend ont fait rire plus d'un rockeur avant la sortie du premier disque en 2008. Aujourd'hui, d'après la presse spécialisée, ils redéfinissent les codes du genre. En 2010, le rockeur s'habille en Ralph Lauren et écoute volontiers du Harry Belafonte entre deux titres des Cramps.