Van Damme se dévoile devant le public d'Utopolis

LUXEMBOURG - Van Damme était jeudi soir à Luxembourg pour la présentation de son nouveau film, «JCVD».

Fans et curieux s'étaient rassemblés en nombre à Utopolis pour assister à l'événement. Après s'être faufilé entre la foule venue quémander photos et autographes de la star, Van Damme, très détendu et souriant comme à son habitude, s'est dirigé vers les deux salles réservées à l'avant-première du film.