À Sydney : Van der Poel condamné pour avoir agressé deux adolescentes

Le coureur cycliste néerlandais a plaidé coupable lundi d'agression contre deux adolescentes dans un hôtel de Sydney et il a été condamné à une amende de 1 500 dollars australiens (1 010 euros).

Le coureur a reconnu l'agression. AFP

Le coureur de 27 ans avait été arrêté dans la nuit précédant la course en ligne des Mondiaux-2022 dimanche à Wollongong, épreuve reine dont il était l'un des grands favoris. Après avoir pris le départ, il a abandonné au bout d'une trentaine de kilomètres. Van der Poel était initialement convoqué mardi devant le tribunal de Sutherland, dans la banlieue sud de Sydney, mais il plaidé coupable lundi et a été condamné à payer deux amendes, respectivement de 1 000 dollars et 500 dollars australiens.

Dimanche, sans dévoiler, comme à son habitude, l'identité de Van der Poel, la police de la Nouvelle-Galles du Sud avait confirmé à l'AFP qu'un homme de 27 ans avait été inculpé pour deux cas «d'agression» contre deux adolescentes de 13 et 14 ans. «Vers 22h40 samedi, un homme a été impliqué dans une altercation verbale avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans un hôtel de Brighton-Le-Sands. Selon les faits présumés, il aurait poussé les deux adolescentes, l'une tombant au sol et l'autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude», avait précisé la police.

Au départ de la course en ligne, le coureur n'avait d'ailleurs pas nié l'incident. «Oui c'est vrai, il y a eu une petite dispute», avait-il dit à des journalistes. «J'ai voulu me coucher tôt hier soir mais il y avait plein d'enfants dans le couloir de l'hôtel qui n'ont pas arrêté de frapper à ma porte. Au bout d'un moment, j'en avais marre. Je leur ai dit, de manière pas très sympathique, d'arrêter. C'est alors que la police a été appelée et m'a emmené» au poste, avait-il poursuivi.