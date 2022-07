Athlétisme : Van der Weken bat deux fois le record du Luxembourg

Patrizia Van der Weken a amélioré son record national du 100 m deux fois ce dimanche en Suisse, pour le porter à 11’’29.

Depuis le début de la saison, elle a amélioré de plus de deux dixièmes son propre record établi en 2021. « Ça a pris du temps mais on l’a fait, maintenant on part pour les États-Unis», a-t-elle écrit sur Instagram pour célébrer ce nouveau record.