Cyclisme : Van Vleuten remporte le Tour de France féminin

La Néerlandaise était la plus forte en montagne. Après sa victoire de samedi, elle a gagné dimanche à la Super Planche des Belles Filles.

La Néerlandaise Annemiek van Vleuten a remporté le renaissant Tour de France Femmes, au sommet de la Super Planche des Belles dimanche, 33 ans après la dernière véritable Grande boucle féminine. Maillot jaune depuis son numéro en solo victorieux la veille au Markstein, la championne olympique du contre-la-montre a enfoncé le clou en s’adjugeant la 8e et ultime étape, en haut de la montée vosgienne.

Annemiek van Vleuten succède à Jeannie Longo au palmarès interrompu depuis 1989. Pour parfaire son sacre d’une deuxième victoire d’étape, la leader de Movistar s’est envolée à six kilomètres du haut de la Planche après une première partie de course incertaine, rythmée par les incidents mécaniques et trois changements de monture.