Concert à la Rockhal : Vanessa Paradis vient offrir ses «Love Songs»

L’ex-compagne de l’acteur américain Johnny Depp se produira ce jeudi soir sur la scène de la Rockhal.

Si elle a débuté très tôt dans l’industrie musicale, à l’âge de 15 ans, avec le fameux «Joe le Taxi», Vanessa Paradis aime désormais prendre le temps entre chacun de ses albums. Après «Divinidylle» en 2007, la chanteuse française a sorti «Love Songs» en mai dernier. Pour ce sixième album studio, l’ex-compagne de l’acteur américain Johnny Depp a fait appel aux services de Benjamin Biolay, qui a produit et réalisé l’album. On reconnaît d’ailleurs bien la griffe du bad boy de la chanson française sur le morceau éponyme. Inspiré, Biolay lui a écrit huit chansons, qui donnent l’orientation artistique de ce nouvel album.

D’autres musiciens sont venus offrir leurs services à Vanessa Paradis qui, après Serge Gainsbourg, Lenny Kravitz et M, a un don pour choisir ses collaborateurs: Mathieu Boogaerts, l’ex-Libertines Carl Barât, en duo sur «The Dark, It Come», Adrien Gallo des BB Brunes ou encore Ben Ricour. Ces «Love Songs» naviguent entre romantisme et mélancolie, et c’est cet univers que la Française viendra installer sur la scène de la Rockhal.