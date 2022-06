Santé : Variole du singe: l'UE conclut un contrat pour plus de 100 000 vaccins

La Commission européenne et le laboratoire danois Bavarian Nordic ont annoncé mardi la conclusion d'un contrat portant sur l'achat de plus de 100 000 doses de vaccins contre la maladie détectée dans 19 États membres.

L'accord porte sur la fourniture de 109 090 doses de vaccins pour le compte des pays européens, précise la Commission dans un communiqué. Il s'inspire des achats groupés de vaccins anti-Covid mais porte sur des quantités bien moindres. Commercialisé sous le nom d'Imvanex en Europe, de Jynneos aux États-Unis et d'Imvamune au Canada, il s'agit d'un vaccin de 3e génération (vaccin vivant non réplicatif, c'est-à-dire ne se répliquant pas dans l'organisme humain) autorisé en Europe depuis 2013 et indiqué contre la variole chez les adultes.