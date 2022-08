Au Luxembourg : Variole du singe: tout savoir sur la vaccination

Vaccination contre la variole du singe – pourquoi?

Les personnes atteintes de la variole du singe guérissent le plus souvent en 2 à 4 semaines, indique le ministère de la Santé. Cependant, des complications telles que des surinfections bactériennes, des atteintes oculaires, ou des atteintes du système nerveux central ont été décrites. En particulier, les jeunes enfants, les femmes enceintes, et les personnes souffrant de déficiences immunitaires peuvent être gravement atteints par la variole du singe. Le personnel de santé est également plus exposé au risque d’infection s’ils ont des contacts directs et fréquents avec les malades. «La vaccination est donc importante, d'une part pour se protéger soi-même, d'autre part pour protéger son entourage et pour soulager notre système de santé», soulignent les autorités.