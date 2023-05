Vaste chasse à l’homme pour retrouver un quintuple meurtrier

Au Texas, plus de 200 policiers locaux et fédéraux recherchaient lundi un Mexicain identifié comme étant Francisco Oropeza, dans cet Etat au sud des Etats-Unis où pullulent les armes à feu. Considéré comme armé et dangereux, il «peut être n’importe où», a averti pendant le weekend le shérif Greg Capers, en charge de l’enquête, lors d’un point presse.