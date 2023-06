Le Luxembourg en bref: Le site web de la Ville de Luxembourg a été visé par une attaque informatique

Parasols et sable chaud: il va flotter comme une ambiance de vacances en plein cœur de Dudelange. La plage am Duerf est en effet de retour dans la Forge du Sud dès ce lundi et ce jusqu'au 17 septembre, sur la bien nommée place am Duerf. La plage de sable fin de 150 m² vous attend, avec ses chaises longues, ses parasols et ses palmiers. Elle est accessible chaque jour, de 10 à 19 h. dudelange.lu